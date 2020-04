Giulia De Lellis, l’imitazione di Belen: “Sei una pagliaccia” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Quante polemiche intorno a Giulia De Lellis. Tutto ruota intorno ad alcune imitazioni dell’influencer verso la showgirl argentina Belen Ancora polemiche intorno all’influencer Giulia De Lellis. Nelle ultime ore la donna si è divertita imitando anche la showgirl argentina Belen Rodriguez con diversi filmati pubblicato sul suo account TikTok. L’imitazione ha scatenato la rabbia dei … L'articolo Giulia De Lellis, l’imitazione di Belen: “Sei una pagliaccia” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Belen sfottuta da Giulia De Lellis : è guerra aperta?

Giulia De Lellis imita Belen Rodriguez - torna il gossip sulla rivalità tra le due

Giulia De Lellis imita Belen Rodriguez - torna il gossip sulla rivalità tra le due (Di mercoledì 22 aprile 2020) Quante polemiche intorno aDe. Tutto ruota intorno ad alcune imitazioni dell’influencer verso la showgirl argentinaAncora polemiche intorno all’influencerDe. Nelle ultime ore la donna si è divertita imitando anche la showgirl argentinaRodriguez con diversi filmati pubblicato sul suo account TikTok. L’imitazione ha scatenato la rabbia dei … L'articoloDe, l’imitazione di: “Sei una pagliaccia” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

andreadenver3 : In relazione alle dichiarazioni attribuitemi da - zazoomnews : Giulia De Lellis imita Belen Rodriguez torna il gossip sulla rivalità tra le due - #Giulia #Lellis #imita #Belen - zazoomblog : GF Vip Andrea Denver sicuro: Damante sempre innamorato di Giulia De Lellis - #Andrea #Denver #sicuro: #Damante - zazoomnews : GF Vip Andrea Denver sicuro: Damante sempre innamorato di Giulia De Lellis - #Andrea #Denver #sicuro: #Damante - infoitcultura : ‘Gf Vip 4’, Andrea Denver svela come mai ha rifiutato l’invito per andare a ‘Live – Non è la D’Urso’ e poi torna su… -