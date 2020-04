(Di mercoledì 22 aprile 2020) Il settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, all'interno della rubrica 'Chicche di gossip', ha svelato, in anteprima, una succosa indiscrezione, che riguarda uno degli uomini più affascinanti dello showbiz. Si tratta diche, dopo aver ristabilito un nuovo equilibrio con l'ex moglie Elisabetta Gregoraci, avrebbe trovato l'amore accanto all'affascinante Dana. Si legge:ha una? 22 aprile 2020 16:31.

gossipblogit : Flavio Briatore ha una nuova fidanzata? - Noovyis : (“Altro che ritorno di fiamma!”. Flavio Briatore, niente da (ri)fare con Elisabetta Gregoraci. C’è la bella Dana, e… - zazoomblog : Flavio Briatore La nuova fiamma è Dana spente voci sulla Gregoraci - #Flavio #Briatore #nuova #fiamma - zazoomblog : Flavio Briatore Dana è la nuova fidanzata?- Lui nega Elisabetta Gregoraci... - #Flavio #Briatore #nuova #fidanzata… - OttaviDeborah : RT @carlakak: La sporcizia interiore di Flavio Briatore???? supera l'immaginazione; proprietario di un noto locale in Sardegna sentenzia che:… -

Ultime Notizie dalla rete : Flavio Briatore

Non molto tempo fa abbiamo letto che Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci stanno vivendo serenamente insieme. I due difatti si trovano a Montecarlo insieme al loro figlio Nathan Falco (di 10 anni) ...Flavio Briatore ha deciso di tornare a parlare di un tema delicato come quello del Codiv-19 puntando il dito contro coloro che in queste settimane hanno diramato molte informazioni, a volte anche ...