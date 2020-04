Ellen Pompeo nella bufera per vecchie frasi sulle vittime di molestie sessuali (video): “Il tango si balla in due” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Sembrava un tranquillo mercoledì sera da passare davanti alla tv fino a quando Ellen Pompeo non è finita in tendenza su Twitter in tutto il mondo e non per un ennesimo colpo di scena in Grey's Anatomy ma perché questa volta ha detto qualcosa che ha fatto infuriare i fan e non solo. Dimenticate per un attimo Meredith Grey, la dottoressa che è arrivata a rifiutare il suo Harper Avery proprio in nome delle vittime di violenza perpetrate proprio dal luminare, perché l'attrice che le presta il volto sembra davvero molto lontana da quei pensieri, almeno in parte.In un video che la vede protagonista di un'intervista ospite della Oxford University già pubblicata ai tempi della nascita del MeToo e al movimento che ha visto migliaia di vittime denunciare i propri aguzzini in ogni ambito lavorativo, Ellen Pompeo lascia intendere che nel momento in cui ... Leggi su optimagazine Grey’s Anatomy - Ellen Pompeo fa una rivelazione sul finale di serie

xlovemerjght : RT @Una_Gioia_Mai: In un mondo di Ellen Pompeo siate Emma Watson - ariannax1519 : Sconvolta dalle assurde dichirazioni di Ellen Pompeo. Le donne non dovrebbero aspettarsi di essere molestate da un… - Neverlosemymind : RT @unaelote: Ellen Pompeo non è Meredith Grey Ellen Pompeo non è Meredith Grey Ellen Pompeo non è Meredith Grey Ellen Pompeo non è Meredit… - xlovemerjght : Ci sono ancora donne come Ellen Pompeo che pensano che le molestie sessuali sono normali? No perché sono un po' basita - gvingdown : Ho sentito le prime frasi che dice Ellen Pompeo nel video che sta girando 'It takes two to tango' in un caso di violenza Ma sei da denuncia -

