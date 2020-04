Earth Day | non solo Coronavirus | “Alluvioni e terremoti in un prossimo futuro rischiano

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 22 aprile 2020) “In epocastiamo assistendo alla rinaturalizzazione dei corsi d’acqua. Sarebbe utile prevedere con il riavvio delle attività delle procedure che possano garantire questi livelli di qualità delle nostre acque interne? Quali possono essere i sistemi gestionali e tecnologici da adottare dalle aziende nell’interesse della qualità dei nostri fiumi? Secondo gli annunci fra poco si riprenderà come prima e più di prima per recuperare il fermo forzato economico e sociale; non appena i famosi numeri, quelli delle statistiche, quelli che faranno pubblicare centinaia di articoli scientifici ai ricercatori in medicina, indicheranno che stiamo superando in maniera stabile la fase di crisi delle strutture ospedaliere, cioè il numero dei posti disponibili in ospedale rispetto ai potenziali contagiati ...