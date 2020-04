Dieci cambiamenti a cui dovremo abituarci al ritorno in ufficio

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Il ritorno in ufficio prima o poi attende tutti noi, sia chi in questi giorni non lavora sia chi lo fa da casa. Una certezza, questa, che si accompagna a un’altra: finché dovremo convivere con il coronavirus, l’ufficio non potrà essere come lo abbiamo conosciuto finora. Chiamiamoli cambiamenti, chiamiamole – perché no – innovazioni: sappiamo solo che sono ineludibili per le aziende che vogliono sopravvivere. Come ci spiega Alessandro Zollo, amministratore delegato di Great Place to Work, che il 23 aprile presenta la sua annuale classifica delle migliori aziende in cui lavorare in Italia, questi cambiamenti interesseranno sia la struttura fisica dell’ufficio sia l’organizzazione della giornata di tutti i suoi abitanti.