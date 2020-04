‘Dawson’s Creek’, un amato protagonista è diventato papà! (Di mercoledì 22 aprile 2020) L’attore americano Joshua Jackson, indimenticabile Pacey di Dawson’s Creek è diventato papà per la prima volta. Il sempre informato magazine People ha, infatti, rivelato che la moglie Jodie Turner-Smith ha dato alla luce la loro primogenito, ricevendo la soffiata direttamente dalla clinica nella quale mamma e bimba si trovano al momento. I due, molto riservati e poco inclini al mondo del gossip e della cronaca rosa, hanno vissuto questa gravidanza sempre in modo molto privato, concedendosi poche uscite pubbliche e non rilasciando mai nessuna dichiarazione ufficiale a riguardo. Tuttavia, sappiamo grazie al settimanale che il fiocco in casa Jackson – Smith è rosa e che la neo mamma e figlia stanno bene. Joshua e Jodie, insieme ufficialmente da poco più di un anno, sono diventati marito e moglie lo scorso dicembre, sempre in gran ... Leggi su isaechia Michelle Williams e Thomas Kail - la famosa Jen di ‘Dawson’s Creek’ e il regista si son sposati in gran segreto! (Di mercoledì 22 aprile 2020) L’attore americano Joshua Jackson, indimenticabile Pacey di Dawson’s Creek èpapà per la prima volta. Il sempre informato magazine People ha, infatti, rivelato che la moglie Jodie Turner-Smith ha dato alla luce la loro primogenito, ricevendo la soffiata direttamente dalla clinica nella quale mamma e bimba si trovano al momento. I due, molto riservati e poco inclini al mondo del gossip e della cronaca rosa, hanno vissuto questa gravidanza sempre in modo molto privato, concedendosi poche uscite pubbliche e non rilasciando mai nessuna dichiarazione ufficiale a riguardo. Tuttavia, sappiamo grazie al settimanale che il fiocco in casa Jackson – Smith è rosa e che la neo mamma e figlia stanno bene. Joshua e Jodie, insieme ufficialmente da poco più di un anno, sono diventati marito e moglie lo scorso dicembre, sempre in gran ...

kimseokale : i miei figli, o peggio, i miei nipoti !!! cresceranno senza dawson’s creek, the oc e beverly hills 90210 ...che tristezza - kimseokale : raga ma voi ai tempi di dawson’s creek eravate team dawson o team pacey? io pacey ovviamente ??????? - EmmeGui : Piersilvio ti prego manda in onda nella fascia pomeridiana tutto Dawson's creek proprio come vent anni fa, ne abbiamo bisogno! - ClarabellaBest : Leggi 'Joshua Jackson (aka Pacey di 'Dawson's Creek') è diventato papà' su Mediaset Play - SaraDelo__ : @QuiMediaset_it Ti voglio tanto bene?? Ti vorrò ancora molto più bene se mettete anche Dawson's Creek e Paso Adelante -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Dawson’s Creek’