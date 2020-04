Da Giugliano a Napoli per comprare hashish | marito e moglie nei guai

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Continua, incessantemente, l’attività di vigilanza sulla Tangenziale di, finalizzata alla verifica del rispetto delle prescrizioni imposte con i recenti decreti ministeriali volti al contenimento della diffusione del coronavirus. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta, alle dipendenze della Sezione Polizia Stradale di, durante dei controlli effettuati presso la barriera degli Astroni, hanno intercettato una Fiat Punto il cui conducente procedeva da Fuorigrotta verso Pozzuoli, in compagnia della. Pertanto, gli veniva imposto l’alt dopo il pagamento del pedaggio per sottoporlo ad un controllo finalizzato, in primis, ad accertare i motivi del loro spostamento. L’uomo, un pregiudicato di anni 42, e la donna, incensurata di anni 40, erano entrambi disoccupati ...

cronachecampane : Da #Giugliano a Napoli per acquistare hashish: coniugi bloccati sulla Tangenziale - IsraelinItaly : #BishulBaBait ??????? #CucinareDaCasa ??Guest Star: lo #chef Salvatore Giugliano del ristorante Mimì alla Ferrovia di… - Spazio_Napoli : - gianfry70it : RT @giropercampeggi: Varca d’Oro Napoli Village di Giugliano in Campania (NA) -

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano Napoli

anteprima24.it

GIUGLIANO – Brucia in modo ininterrotto l’area dell’ex campo rom di Ponte Riccio a Giugliano in Campania. Durante l’emergenza sanitaria da Coronavirus i roghi in quell’area sono diventati sempre più ...L’uomo, un pregiudicato di anni 42, e la donna, incensurata di anni 40, erano entrambi disoccupati e residenti nel comune di Giugliano in Campania. All’atto del controllo, gli stessi non avevano con ...