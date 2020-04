Coronavirus: Webinar Cifa su fase 2 e riapertura in sicurezza (Di mercoledì 22 aprile 2020) Roma, 22 apr. (Labitalia) - La riapertura graduale delle attività produttive in vista della cosiddetta 'fase 2' comporterà l'adeguamento ai nuovi standard di sicurezza imposti dall'emergenza Coronavirus. Le nuove linee guida, applicabili a tutte le realtà aziendali, dovranno garantire luoghi di lavoro sicuri e protetti attraverso l'utilizzo corretto dei dispositivi di prevenzione del contagio, la garanzia del distanziamento, l'igiene e la sanificazione dei luoghi. Per il datore di lavoro, il lavoratore e le figure di Rspp (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) si tratterà di gestire nuovi obblighi e nuove responsabilità in materia di prevenzione, monitoraggio, informazione e formazione – materie già previste dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro. Il Webinar 'Covid-19 e ripresa delle attività produttive: norme ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : 6° webinar di Cifa su prestiti e accesso al Fondo Garanzia

Coronavirus : domani 5° webinar '#IlLavoroContinua' su cigd

Coronavirus : Cifa - webinar su come difendersi da attacchi cyber (Di mercoledì 22 aprile 2020) Roma, 22 apr. (Labitalia) - Lagraduale delle attività produttive in vista della cosiddetta '2' comporterà l'adeguamento ai nuovi standard diimposti dall'emergenza. Le nuove linee guida, applicabili a tutte le realtà aziendali, dovranno garantire luoghi di lavoro sicuri e protetti attraverso l'utilizzo corretto dei dispositivi di prevenzione del contagio, la garanzia del distanziamento, l'igiene e la sanificazione dei luoghi. Per il datore di lavoro, il lavoratore e le figure di Rspp (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) si tratterà di gestire nuovi obblighi e nuove responsabilità in materia di prevenzione, monitoraggio, informazione e formazione – materie già previste dal Testo Unico sullasul lavoro. Il'Covid-19 e ripresa delle attività produttive: norme ...

Noovyis : (Coronavirus: Webinar Cifa su fase 2 e riapertura in sicurezza) Playhitmusic - - Ambrosetti_ : Grazie a tutti di aver seguito il nostro #webinar a tema 'Unire le forze per un’unica missione: la visione del sett… - csm360_it : 23 aprile ore 11:00 Simone Guidi farà il suo intervento online organizzato da @Auto_Aziendali su: come l’emergenza… - startzai : RT @BorsadelCredito: -2 al #webinar gratuito dedicato a #PMI e professionisti, tenuto dal nostro COO @antnlafio e da Mariano Spalletti di @… - ivan_pellegrini : RT @BorsadelCredito: -2 al #webinar gratuito dedicato a #PMI e professionisti, tenuto dal nostro COO @antnlafio e da Mariano Spalletti di @… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Webinar Coronavirus: webinar da De Agostini - Aziende ed Emergenza Covid19 Agenzia ANSA Coronavirus: Webinar Cifa su fase 2 e riapertura in sicurezza

Il webinar 'Covid-19 e ripresa delle attività produttive: norme di comportamento in azienda a tutela dei lavoratori', che si terrà venerdì 24 aprile alle ore 14,30, sarà dedicato proprio alla gestione ...

Coronavirus Covid-19: Piemonte-Valle d’Aosta, Pastorale universitaria regionale lancia “Sos – Supporto online studenti”

Covid-19 ci ha fatto sbarcare su un nuovo pianeta e noi non ci facciamo spaventare e accompagniamo i nostri giovani in questo viaggio”. Così don Luca Peyron, direttore regionale della Pastorale ...

Il webinar 'Covid-19 e ripresa delle attività produttive: norme di comportamento in azienda a tutela dei lavoratori', che si terrà venerdì 24 aprile alle ore 14,30, sarà dedicato proprio alla gestione ...Covid-19 ci ha fatto sbarcare su un nuovo pianeta e noi non ci facciamo spaventare e accompagniamo i nostri giovani in questo viaggio”. Così don Luca Peyron, direttore regionale della Pastorale ...