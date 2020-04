Confindustria Dispositivi | Errore avere un unico fornitore per il test nazionale

(Di mercoledì 22 aprile 2020) La scelta di un “per ilsierologico espone l’Italia al rischio di approvvigionamento e di essere tagliata fuori dall’innovazione”. Lo afferma Massimiliano Boggetti, presidente diMedici, ritenendo un “l’ipotesi di unper organizzare e pianificare in modo strategico la ripartenza del Paese.sulla popolazione sono la via maestra per la ripresa, ma bisogna considerare i rischi a cui ci esporremmo affidandoci a un”.

