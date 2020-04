Calciomercato Milan, il piano Rangnick per dividere il budget (Di mercoledì 22 aprile 2020) Calciomercato Milan, il piano Rangnick per dividere il budget: i rossoneri avranno a disposizione 75 milioni di euro Il budget c’è, anche se bisognerà capire chi sarà il nuovo allenatore del Milan nella prossima stagione, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport. Salvo colpi di scena – si legge – sarà il tedesco Rangnick. I rossoneri, però, hanno già stanziato il budget da poter investire. Sono pronti 75 milioni di euro, a cui andranno sommati i soldi delle cessioni. Dalle uscite il Milan potrà sfruttare il 50%. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Koopmeiners al Milan?/ Calciomercato - gli occhi rossoneri sul regista olandese

Calciomercato Milan - caccia al sostituto di Donnarumma : i nomi in lizza

Coronavirus, la Serie A riparte per prima. Poi Liga e Premier, le date

Oggi i presidenti dei club italiani si sono parlati in video conferenza e hanno votato all’unanimità per la ripresa del calcio nel nostro Paese (allenamenti dal 4 maggio e partite da fine maggio). Le ...

Milan, Ibrahimovic resta in Svezia: ecco perché non è ancora tornato in Italia

L'attaccante per ora resta in Svezia, dove continua ad allenarsi con il suo Hammarby: tornerà a Milano solo quando ci sarà una data certa per la ripresa degli allenamenti ...

