Calciomercato – Il Napoli non farà partire Fabian Ruiz. A meno che…   ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Napoli: fissato il prezzo di vendita di Milik Calciomercato.com CALCIO: CORONAVIRUS. RANIERI AVVERTE “EVITARE ERRORI PER LA FRETTA”-2-

Detto di non essere d'accordo neppure sul lungo ritiro, Ranieri, ex mister di Chelsea, Valencia, Juventus, Roma, Napoli e Inter, sottolinea che "prima del calcio deve ripartire il Paese.

Coronavirus, la Serie A riparte per prima. Poi Liga e Premier, le date

ROMA- Il mondo del calcio ha deciso di ripartire nella fase di convivenza ... Le prime partite in programma dovrebbero essere le semifinali di ritorno di Coppa Italia (Juventus-Milan e Napoli-Inter).

