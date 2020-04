Audizione in Senato di Udir, autonomia scolastica e mobilità straordinaria le parole chiave (Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) – autonomia scolastica e valorizzazione delle attività didattiche, criteri di valutazione degli apprendimenti e ammissione alla classe successiva, valutazione finale degli alunni in seno agli organi collegiali, esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione e attribuzione del punteggio dell’Esame di maturità. E ancora, per quanto riguarda l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021: sblocco della mobilità interregionale e mobilità straordinaria DS7; proroga contratti dirigenti scolastici a.s. 2020/2021 scuole estero; formazione delle classi con 20 alunni per distanziamento sociale; tutela salute degli studenti nelle zone rosse; svolgimento della didattica a distanza; e rimborsi dei viaggi d’istruzione. Questi i 10 emendamenti che l’Udir, il sindacato che tutela i dirigenti scolastici, ha chiesto di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) –e valorizzazione delle attività didattiche, criteri di valutazione degli apprendimenti e ammissione alla classe successiva, valutazione finale degli alunni in seno agli organi collegiali, esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione e attribuzione del punteggio dell’Esame di maturità. E ancora, per quanto riguarda l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021: sblocco della mobilità interregionale e mobilitàDS7; proroga contratti dirigenti scolastici a.s. 2020/2021 scuole estero; formazione delle classi con 20 alunni per distanziamento sociale; tutela salute degli studenti nelle zone rosse; svolgimento della didattica a distanza; e rimborsi dei viaggi d’istruzione. Questi i 10 emendamenti che l’, il sindacato che tutela i dirigenti scolastici, ha chiesto di ...

Audizione in Senato di Udir, autonomia scolastica e mobilità straordinaria le parole chiave

Questi i 10 emendamenti che l'Udir, il sindacato che tutela i dirigenti scolastici, ha chiesto di approvare nel corso del suo intervento presso la VII Commissione del Senato dove, oggi, si è discusso ...

