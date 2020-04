“Abbiamo visto”. Kim Jong-un gravissimo? Dalla Cina una sostanziale conferma (Di mercoledì 22 aprile 2020) Sono ancora un mistero le reali condizioni di salute del leader nordcoreano, Kim Jong-un. A fare scattare l'allarme è stato il giornale online sudcoreano Daily Nk, noto per la rete di fonti interne alla Corea del Nord, nel quale si riferisce che il leader sarebbe stato sottoposto a un intervento chirurgico e si troverebbe in condizioni gravi. Immediata la battuta d'arresto arrivata Dalla viCina Corea del Sud che ha subito precisato, tramite il portavoce della presidenza sudcoreana, Kang Min-seok, di non avere notato "nessuno sviluppo insolito" e di non essere in possesso "di informazioni da confermare riguardo alle voci sul problema di Kim". Reazione dubitativa da parte della Cina. A Pechino, Geng Shuang, portavoce del ministero degli Esteri, ha affermato: "Abbiamo visto anche noi ma non abbiamo idea di quale sia la fonte". Il Daily Nk ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 aprile 2020) Sono ancora un mistero le reali condizioni di salute del leader nordcoreano, Kim-un. A fare scattare l'allarme è stato il giornale online sudcoreano Daily Nk, noto per la rete di fonti interne alla Corea del Nord, nel quale si riferisce che il leader sarebbe stato sottoposto a un intervento chirurgico e si troverebbe in condizioni gravi. Immediata la battuta d'arresto arrivataviCorea del Sud che ha subito precisato, tramite il portavoce della presidenza sudcoreana, Kang Min-seok, di non avere notato "nessuno sviluppo insolito" e di non essere in possesso "di informazioni dare riguardo alle voci sul problema di Kim". Reazione dubitativa da parte della. A Pechino, Geng Shuang, portavoce del ministero degli Esteri, ha affermato: "Abbiamo visto anche noi ma non abbiamo idea di quale sia la fonte". Il Daily Nk ha ...

