Super Smash Bros Ultimate Community Clash V2: Via alla seconda tappa online del torneo (Di martedì 21 aprile 2020) Proseguono le fasi di qualifica del Community Clash V2, il torneo 1 vs 1 di Super Smash Bros. Ultimate aperto a tutte le Community d’Italia che, dopo il successo della prima edizione, torna nel 2020 in una veste nuova, ancora più ricca dello scorso anno. Domenica 26 aprile sarà la volta della seconda tappa di qualifica online, che permetterà al giocatore migliore della giornata di aggiudicarsi un posto alla finalissima di Milano, in cui i migliori 8 membri delle Community italiane si sfideranno per il titolo nazionale. L’imperdibile appuntamento per tutti i fan del fighting game sarà a partire dalle h 14.30 sul canale Twitch di Smash Bros. Italia, dove tutti i match verranno trasmessi in streaming con commento tecnico in tempo reale. Il Community Clash ... Leggi su gamerbrain Super Smash Bros. Ultimate : il prossimo lottatore proviene direttamente da ARMS

