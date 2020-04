Signora trova denaro e lo consegna a Polizia Locale (Di martedì 21 aprile 2020) Roma – Era il 10 aprile di questo mese, in tarda mattinata, quando C.G., una cittadina romana di 64 anni, ha trovato una somma di denaro a terra nell’area di parcheggio adiacente ad un supermercato sito in Piazza San Giovanni Battista della Salle. La donna, in un primo momento, ha consegnato l’importo alla direttrice dell’attivita’ commerciale, nella speranza che qualcuno si presentasse per recuperare i soldi persi, ma per giorni nessuno si e’ fatto avanti. La Signora mostrando ancora una volta un grande senso di altruismo, soprattutto in un periodo in cui molte famiglie stanno attraversando serie difficolta’ economiche, ha voluto rivolgersi agli uffici della Polizia Locale di Roma Capitale del XIII Gruppo Aurelio nel tentativo di rintracciare il proprietario. La Polizia Locale lancia un appello per il recupero della somma: chiunque sia in grado ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 aprile 2020) Roma – Era il 10 aprile di questo mese, in tarda mattinata, quando C.G., una cittadina romana di 64 anni, hato una somma dia terra nell’area di parcheggio adiacente ad un supermercato sito in Piazza San Giovanni Battista della Salle. La donna, in un primo momento, hato l’importo alla direttrice dell’attivita’ commerciale, nella speranza che qualcuno si presentasse per recuperare i soldi persi, ma per giorni nessuno si e’ fatto avanti. Lamostrando ancora una volta un grande senso di altruismo, soprattutto in un periodo in cui molte famiglie stanno attraversando serie difficolta’ economiche, ha voluto rivolgersi agli uffici delladi Roma Capitale del XIII Gruppo Aurelio nel tentativo di rintracciare il proprietario. Lalancia un appello per il recupero della somma: chiunque sia in grado ...

ASRMasterclass : RT @fatina909: ???????? #adotta..cerca casa, il suo padrone e morto e non ha più nessuno. Si chiama Zampa e ha tre anni Momentaneamente se ne s… - rossa_bodi : RT @fatina909: ???????? #adotta..cerca casa, il suo padrone e morto e non ha più nessuno. Si chiama Zampa e ha tre anni Momentaneamente se ne s… - barbara75toud : RT @fatina909: ???????? #adotta..cerca casa, il suo padrone e morto e non ha più nessuno. Si chiama Zampa e ha tre anni Momentaneamente se ne s… - Majden3 : RT @fatina909: ???????? #adotta..cerca casa, il suo padrone e morto e non ha più nessuno. Si chiama Zampa e ha tre anni Momentaneamente se ne s… - glen_da88 : @GeltrudeFiore Signora si faccia una visita dall'oculista perché su questo hastag può trovare solo amore, trova rag… -

Ultime Notizie dalla rete : Signora trova Signora trova denaro e lo consegna a Polizia Locale RomaDailyNews Altro che mafia, fu una donna ad aprire il primo casinò a Las Vegas: la storia di Mayme Stocker

Mentre il figlio Harold, qualche anno dopo, trova lavoro in un casinò di Tijuana ... l’Exchange Club e il Rainbow Club. La prima donna a ottenere una licenza di gioco a Las Vegas muore nel 1972, alla ...

Ortelle, trova cadavere insanguinato in casa, pensa a un ladro: era il fratello morto dopo caduta

Una donna ha trovato un cadavere in casa e, credendo che si trattasse di un ladro, ha dato l’allarme, ma il corpo era dell’anziano fratello, reso irriconoscibile per una caduta che gli ha trasformato ...

Mentre il figlio Harold, qualche anno dopo, trova lavoro in un casinò di Tijuana ... l’Exchange Club e il Rainbow Club. La prima donna a ottenere una licenza di gioco a Las Vegas muore nel 1972, alla ...Una donna ha trovato un cadavere in casa e, credendo che si trattasse di un ladro, ha dato l’allarme, ma il corpo era dell’anziano fratello, reso irriconoscibile per una caduta che gli ha trasformato ...