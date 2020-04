Selvaggia Roma Instagram | doccia “bollente” | «Che schiena tutta da baciare!»

Leggi su urbanpost

(Di martedì 21 aprile 2020) L’influencerha pensato bene di movimentare la quarantena dei suoi oltre 960 mila followers con uno scatto mozzafiato. La“bollente” della showgirl non è passata minimamente inosservata. Il suo fisico perfetto, grazie alle diverse ore di allenamento al giorno, continua a fare strage di cuori. Impossibile ignorare tanto splendore. Il post in pochissimo tempo è stato invaso con like e commenti. Infiniti sono stati diversi i complimenti ricevuti dall’influencer. Non c’è nulla da fare, la regina indiscussa di. La fantasia dei suoi numerosi ammiratori ha creato dei veri e propri film. Leggi anche –> Shaila Gatta, la foto in camerino è irresistibile: «Beata la scrivania»“bollente” L’influencer ...