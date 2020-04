Meteo Roma del 21-04-2020 ore 06 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 aprile 2020)trovati per il nuovo aggiornamentoin studio Roberta Frascarelli oggi al nord molte nubi su tutti i settori quello che hai pioggia al nord ovest e neve sulle Alpi oltre 1500 m più asciutto altrove ulteriore miglioramento in serata al centro cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge fusa e fenomeni entrati più intensi lungo i settori costieri di Marche Abruzzo al sud e sulle Isole condizioni di tempo ad Ampi tratti perturbato con precipitazioni scarse e localmente a carattere acquazzone o temporale sulla Sardegna temperature in generale diminuzione da nord sud previsioni a cura del centroitaliano www.centroitaliano.itIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa