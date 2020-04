Juventus, l’ultima idea di Sarri: Bernardeschi alla Mertens (Di martedì 21 aprile 2020) Maurizio Sarri starebbe valutando le alternative ad Higuain e Dybala per il ruolo di numero 9: spunta l’azione Bernardeschi Maurizio Sarri continua a lavorare in vista della ripresa degli allenamenti. Il tecnico della Juventus deve trovare un’alternativa al centro dell’attacco, visto il caso Higuain e le condizioni di Dybala, che dovrà rientrare completamente dopo il Coronavirus. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico toscano starebbe pensando di riproporre una scelta che fece la fortuna del Napoli: spostare al centro dell’attacco Bernardeschi, come fece con Mertens. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Icardi Juventus - c’è l’ultimatum sul futuro dell’argentino : i dettagli

