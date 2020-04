Gemma Galgani chatta con Occhi Blu ma è un fake e il pubblico sui social scommette sul

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 21 aprile 2020) Ci stanno preparando a una nuova primavera di cui questa volta non sarà protagonista Pamela Prati macon il suo ammiratore misterioso? E’ quello che sembrerebbe dopo le prime puntate della nuova versione di Uomini e Donne dedicata alla conoscenza virtuale della dama torinese e di alcuni uomini che sembrano essere interessati a lei. Maria de Filippi aveva avvertito: potrebbero essere delle sole oppure delle piacevoli sorprese. Avrete visto che in queste prime due puntate di Uomini e Donne,ha intrapreso diverse conoscenze, tra le altre quella conBlu, tra i primi a iniziare are con lei.Blu ha anche mandato una foto ae oggi, mentre su Canale 5 andava in onda la puntata del programma, alcuni spettatori molto attenti hanno iniziato a ipotizzare che lo sguardo visto sul PC della dama potrebbe essere quello di un ...