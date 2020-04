De Luca | in serata nuova ordinanza Via libera al delivery

TIM4ULuca : @Marcolannello Ciao Luca, grazie per avermi inoltrato i dati richiesti in DM. Ti fornirò supporto appena possibile. Buona serata! - TIM4UGiulia : @ADalessandro76 Ciao Angela, in merito alla tua richiesta di assistenza per la linea fissa, so che ti sta seguendo… - FabioLisi2 : RT @CatsVsNews1: Stasera in seconda serata a @RaiPortaaPorta lo “scontro” tra De Luca e Fontana! #CatsVsNews #CatsOfTheQuarantine #21apr… - CatsVsNews1 : Stasera in seconda serata a @RaiPortaaPorta lo “scontro” tra De Luca e Fontana! #CatsVsNews #CatsOfTheQuarantine… - MartinaCc10 : #leredita Buona serata #ereditiers. Io continuo la partita a scacchi. Stasera vorrei vedermi lo scontro tra il Gove… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca serata Coronavirus, Messina libera dal coprifuoco. De Luca: “Dal 25 aprile ci adeguiamo alle misure nazionali e regionali, stop a restrizioni” Stretto web De Luca: “Dal 27 aprile via libera a cibo da asporto, librerie e cartolerie dal 27 aprile

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, firmerà questa sera, alle 22, un’ordinanza per l’apertura, da lunedì prossimo 27 aprile, delle attività legate al cibo da asporto, alle librerie e alle ...

Porta a Porta, lo scontro tra De Luca e Fontana questa sera su Raiuno

Saranno ospiti questa sera da Bruno Vespa su Raiuno a Porta a Porta Vincenzo De Luca e Attilio Fontana. Tema della puntata del programma di Bruno Vespa, in onda dalle 23.50, le misure messe in atto ...

