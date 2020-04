De Gregorio | in fase 2 connessioni e metro | no a monopattini

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 aprile 2020) Roma – “Oggi sono 2773 anni dalla sua fondazione. Auguri Roma. Come Azione pensiamo di regalarle un piano per un uscire dall’emergenza nel breve e nel lungo periodo sia la cosa piu’ importante”. Cosi’ Flavia De, consigliere del I Municipio ed esponente di Azione, nel corso di un video contributo con l’agenzia stampa Dire incentrato sulle ricette per la citta’ in vista della2. “Nell’immediato- spiega De- la priorita’ e’ garantire buoni pasto einternet alle famiglie dei romani che si sono impoverite a causa della crisi da Covid. Azione sta presentando delle proposte in tal senso, per garantire le risorse ai Comuni. Il Comune, poi, deve approfittare di questo periodo per rimettere a posto le strade e pulire i giardini. Sono tutti vuoti ed e’ ridicolo non intervenire ora, a ...