Coronavirus | Conte “Fase 2 dal 4 maggio | il piano entro la settimana”

(Di martedì 21 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Prima della fine di questa settimana confido di comunicarvi questoe di illustrarvi i dettagli di questo articolato programma. Una previsione ragionevole e’ che lo applicheremo a partire dal prossimo 4”. Si conclude cosi’ un lungo post su Facebook del premier Giuseppe, che nel giorno dell’informativa alle Camere fa il punto sull’impegno dell’esecutivo in vista della fase 2 dell’emergenza.“In queste ore continua senza sosta il lavoro del Governo, coadiuvato dall’equipe di esperti, al fine di coordinare la gestione della ‘fase due’, quella della convivenza con il virus – spiega-. Come gia’ sapete, le attuali misure restrittive sono state prorogate sino al 3. Molti cittadini sono stanchi degli sforzi sin qui compiuti e vorrebbero un ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conte

Una previsione ragionevole e’ che lo applicheremo a partire dal prossimo 4 maggio”. Lo scrive su Facebook il premier Giuseppe CONTE in merito alla fase 2 dell’emergenza coronavirus. “Nei prossimi ...ospite di “Quarta Repubblica” su Rete4 riguardo all’operato del governo Conte per aiutare le imprese. “Su questo decreto – aggiunge – come sull’intera strategia del Governo di fronte a una pandemia, ...