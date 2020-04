Calciomercato Inter, i nerazzurri puntano Chiesa e Kostic (Di martedì 21 aprile 2020) Calciomercato Inter, i nerazzurri puntano Chiesa e Kostic. L’esterno dei viola piace anche alla Juventus, occhi puntati anche su Alonso Il calcio è ancora fermo per via dell’emergenza coronavirus, ma l’Inter si sta muovendo anche sul mercato in vista della prossima stagione. Piace Federico Chiesa, ma sull’esterno della viola c’è anche la Juventus. Marotta – si legge sull’edizione odierna di Tuttosport – vuole assolutamente un esterno. Riflettori anche su Kostic, senza dimenticare Marcos Alonso. Il tutto, però, dipenderà anche dall’eventuale partenza di Lautaro Martinez. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Calciomercato Napoli - Inter forte su Mertens : ancora niente rinnovo

Messi all'Inter?/ Calciomercato - è solo un grande sogno o una realtà in divenire?

