Speranza avverte: "Fase 2 dal 4 maggio, ma la battaglia non è vinta" (Di lunedì 20 aprile 2020) “Abbiamo tutti insieme approvato le norme perché il 4 maggio sia una data attorno alla quale dobbiamo costruire questa Fase 2. Mi auguro che al più presto ci possa essere un incontro tra le forze sociali e con loro irrobustire il documento del 14 di marzo che ci ha aiutato in queste settimane difficili per avere sicurezza nei luoghi di lavoro. Ma voglio essere chiaro su un punto: la battaglia non è vinta”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza alla trasmissione Circo Massimo a Radio Capital.I sacrifici dei cittadini hanno salvato la vita a migliaia di persone, ha sottolineato il ministro, aggiungendo che “stiamo andando nella giusta direzione, anche se il pericolo non è scampato”. Sulla App ‘Immuni’, ”è stato già firmato il contratto così che possa accelerare nel più ... Leggi su huffingtonpost “Siamo ancora dentro l’emergenza” - avverte Speranza : “Ecco la strategia che seguiremo” (Di lunedì 20 aprile 2020) “Abbiamo tutti insieme approvato le norme perché il 4sia una data attorno alla quale dobbiamo costruire questa2. Mi auguro che al più presto ci possa essere un incontro tra le forze sociali e con loro irrobustire il documento del 14 di marzo che ci ha aiutato in queste settimane difficili per avere sicurezza nei luoghi di lavoro. Ma voglio essere chiaro su un punto: lanon”. Lo ha detto il ministro della Salute, Robertoalla trasmissione Circo Massimo a Radio Capital.I sacrifici dei cittadini hanno salvato la vita a migliaia di persone, ha sottolineato il ministro, aggiungendo che “stiamo andando nella giusta direzione, anche se il pericolo non; scampato”. Sulla App ‘Immuni’, ”; stato già firmato il contratto così che possa accelerare nel più ...

