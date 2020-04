Roma, spiagge libere chiuse e accesso solo agli stabilimenti: il mare solo per i ricchi (Di lunedì 20 aprile 2020) Quest'estate sul litorale Romano potrebbero riaprire solo le spiagge degli stabilimenti, mentre quelle ad accesso libero potrebbero rimanere chiuse. L'assessore all'Ambiente del municipio di Ostia, Alessandro Ieva, ha dichiarato che "le spiagge libere del litorale non sono essenziali" al contrario degli stabilimenti, che hanno bisogno di lavorare e di ripartire, "seppure con una serie di restrizioni". Leggi su fanpage Quando e come potremo tornare sulle spiagge di Roma e del litorale laziale

Coronavirus Roma - ordinanza Raggi : «Chiusi parchi e spiagge fino al 13 aprile»

Coronavirus Roma - Raggi : «Proroga ordinanze - chiusi spiagge e parchi fino al 13 aprile» (Di lunedì 20 aprile 2020) Quest'estate sul litoraleno potrebbero riaprireledegli, mentre quelle adlibero potrebbero rimanere. L'assessore all'Ambiente del municipio di Ostia, Alessandro Ieva, ha dichiarato che "ledel litorale non sono essenziali" al contrario degli, che hanno bisogno di lavorare e di ripartire, "seppure con una serie di restrizioni".

domenicobruno75 : RT @valeriorenzi: Roma, spiagge libere chiuse e accesso solo agli stabilimenti: il mare solo per i ricchi - AnapoLuna : I soldi rendono liberi. [niente di nuovo, per ora. Ma attenti al virus. Finora è stato più furbo di tutti]… - dantecorneli : RT @valeriorenzi: Roma, spiagge libere chiuse e accesso solo agli stabilimenti: il mare solo per i ricchi - lucapanofsky : RT @valeriorenzi: Roma, spiagge libere chiuse e accesso solo agli stabilimenti: il mare solo per i ricchi - p64389000hamdf : RT @valeriorenzi: Roma, spiagge libere chiuse e accesso solo agli stabilimenti: il mare solo per i ricchi -