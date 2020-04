Perché il 25 aprile è divisivo E perché è la festa di tutta Italia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 aprile 2020) A pochi passi da casa di chi scrive c’è una scuola elementare. Ha un cortile spazioso, diversi alberi ad alto fusto, i muri colorati da murales dipinti dagli alunni. Dalla grande porta, all’ora di pranzo, i bambini escono un po’ ridendo e urlando e un po’ mettendo a fuoco la folla sul marciapiede per individuare i genitori o i nonni. La scuola Giacomo Leopardi di viale Bodio, nel quartiere della Bovisa, a Milano, per cinque anni è stata il rifugio antiaereo del quartiere: il “ricovero” numero 87 di 135 in città. Si trova due metri sotto terra, è largo 220 metri quadri: dieci stanze, due bagni alla turca, una cucina, un rubinetto. “Al gabinetto”, “acqua potabile”, “vietato fumare”, “uscita di soccorso”: sulle pareti si moltiplicano scritte e frecce, appoggiate si trovavano ...