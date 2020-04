Pd e Forza Italia convergono sull’app Immuni: «Serve che il Parlamento approvi una legge» (Di lunedì 20 aprile 2020) Nei giorni scorsi, il Copasir (Commissione parlamentare per la sicurezza della Repubblica) ha annunciato un approfondimento (sia tecnico che industriale) sull’app Immuni per il monitoraggio degli spostamenti per la tanto agognata fase-2. Ora, però, anche i partiti chiedono di poter dire la loro attraverso un passaggio a Montecitorio e Palazzo Madama per istituire una legge – e discuterla – prima di lanciare l’applicazione. Forza Italia e Partito Democratico stanno convergendo verso la stessa linea. LEGGI ANCHE > Cosa si sa sul braccialetto per gli over 65 e sulle agevolazioni per chi scarica l’app Immuni «Un terreno tanto delicato, che riguarda i diritti e le libertà costituzionali delle persone, non può essere affrontato esclusivamente con lo strumento dell”ordinanza commissariale – ha detto Grazie ... Leggi su giornalettismo Il senatore di Forza Italia elogia De Luca : “In Campania risultati eccezionali”

