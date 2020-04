Paolo Bonolis con l’ex fidanzata Laura Freddi insieme in un programma? Lui risponde (Di lunedì 20 aprile 2020) Paolo Bonolis e Laura Freddi in gioventù hanno avuto una relazione ed oggi – durante una diretta su Instagram – un fan ha chiesto al conduttore se rifarebbe un nuovo programma con lei. “Perché no. L’ho fatto tra l’altro, si chiamava ‘Belli Freschi’. Adesso? Che ne so, se capitassero le circostanze e avesse un senso, certo, perché no. Mica è successo niente. Siamo stati insieme per qualche tempo. Non è che ci siamo accoltellati, è semplicemente finita la vicenda”. Una dichiarazione che ha entusiasmato i fan di Laura Freddi che non la vedono attivamente in tv dai tempi del primo Grande Fratello Vip, dove arrivò incredibilmente in finale. Oltre il citato Belli Freschi, Laura Freddi e Paolo Bonolis insieme fecero anche il programma Occhio Allo Specchio, su Canale 5, che aveva come ... Leggi su bitchyf Paolo Bonolis : “Un programma con Laura Freddi? Certo” poi racconta : “Un fantasma mi perseguitava”

Paolo Bonolis lascia la televisione per il web? Ecco l’annuncio del conduttore di Avanti un altro [VIDEO]

Paolo Bonolis lancia un nuovo programma con Sonia Bruganelli (Di lunedì 20 aprile 2020)in gioventù hanno avuto una relazione ed oggi – durante una diretta su Instagram – un fan ha chiesto al conduttore se rifarebbe un nuovocon lei. “Perché no. L’ho fatto tra l’altro, si chiamava ‘Belli Freschi’. Adesso? Che ne so, se capitassero le circostanze e avesse un senso, certo, perché no. Mica è successo niente. Siamo statiper qualche tempo. Non è che ci siamo accoltellati, è semplicemente finita la vicenda”. Una dichiarazione che ha entusiasmato i fan diche non la vedono attivamente in tv dai tempi del primo Grande Fratello Vip, dove arrivò incredibilmente in finale. Oltre il citato Belli Freschi,fecero anche ilOcchio Allo Specchio, su Canale 5, che aveva come ...

StraNotizie : Paolo Bonolis con l'ex fidanzata Laura Freddi insieme in un programma? Lui risponde - gwendolynhogws : @robinhogws @lovehogwss non ce la faccio più [ paolo bonolis’ voice ] - infoitcultura : Paolo Bonolis, nuovo programma in arrivo su Sdl tv: «Una piccola costola de Il senso della vita» - infoitcultura : Sonia Bruganelli moglie di Paolo Bonolis umiliata sui social “Ma vai a cag…re, se una cretina” -