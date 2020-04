Nuova linfa per Honor 9 con patch di marzo 219

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 20 aprile 2020) Non riceverà mai l’aggiornamento con EMUI 10, ma allo stesso tempo i possessori di un9 in queste ore possono tirare un sospiro di sollievo, visto che il device commercializzato nel 2017 ancora non è stato abbondato per quanto concerne lo sviluppo software. Non aspettatevi novità rivoluzionare dopo gli ultimi bollettini che abbiamo portato alla vostra attenzione a suo tempo, anche perché il device in questione potrebbe non reggere al meglio grossi sconvolgimenti, ma la questione va esaminata con attenzione. Cosa cambierà ad aprile per i possessori di un9 Per farvela breve, come evidenzia il sito Huawei Update i possessori di un9 in queste ore si apprestano ad ottenere l’ultimo aggiornamento basato su EMUI 9.1. Pacchetto software utile per testare il potenziale la versione software numero 9.1.0.219 ...