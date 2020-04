Il vicolo cieco dell’app di contact tracing: penalizzare chi non la usa? (Di lunedì 20 aprile 2020) L’app di Singapore (foto: Catherine LaiI/Afp via Getty Images)“Immuni”, l’applicazione che nel giro di qualche settimana avremo a disposizione per sperimentare anche in Italia un “contact tracing” in stile Singapore, promette di sollevare diversi problemi. Non solo per il modello tecnologico e di gestione dei dati che alla fine si sceglierà di implementare (centralizzato o decentralizzato, cioè con i dati in mano a server statali o memorizzati negli smartphone delle persone) ma per questioni, per così dire, più antropologiche. Che entrano nel vivo dell’uguaglianza costituzionale fra i cittadini. Il punto di partenza è che, secondo gli esperti dell’università di Oxford, se un’app di questo genere non viene installata e utilizzata – attenzione, il passaggio è doppio: scaricare e ... Leggi su wired Beautiful Anticipazioni 19 marzo 2020 : Hope nei guai. La Logan finisce in un vicolo cieco (Di lunedì 20 aprile 2020) L’app di Singapore (foto: Catherine LaiI/Afp via Getty Images)“Immuni”, l’applicazione che nel giro di qualche settimana avremo a disposizione per sperimentare anche in Italia un “” in stile Singapore, promette di sollevare diversi problemi. Non solo per il modello tecnologico e di gestione dei dati che alla fine si sceglierà di implementare (centralizzato o decentralizzato, cioè con i dati in mano a server statali o memorizzati negli smartphone delle persone) ma per questioni, per così dire, più antropologiche. Che entrano nel vivo dell’uguaglianza costituzionale fra i cittadini. Il punto di partenza è che, secondo gli esperti dell’università di Oxford, se un’app di questo genere non viene installata e utilizzata – attenzione, il passaggio è doppio: scaricare e ...

ricpuglisi : @CorazzaEP È esattamente questo: @borghi_claudio e @albertobagnai vogliono mettere l'Italia in un vicolo cieco dove… - luciano15404543 : RT @dvbntd61: @luciano15404543 @Gianmar26145917 Quello che sta facendo questo prete è buono finché si tratta di una situazione di emergenza… - dvbntd61 : @luciano15404543 @Gianmar26145917 Quello che sta facendo questo prete è buono finché si tratta di una situazione di… - MLGcopyright : Non riuscirete a chiudermi in una categoria, in una classificazione, in una graduatoria, in una lista, in un quarti… - mariameilak : #emmamuscat #TbtEmmaMuscat @TeamEmmaMuscat #vicolocieco VICOLO CIECO -

Ultime Notizie dalla rete : vicolo cieco Il vicolo cieco dell app di contact tracing: penalizzare chi non la usa? Wired.it Il vicolo cieco dell'app di contact tracing: penalizzare chi non la usa?

L’adesione al quale rimarrebbe comunque, pur con queste limitazioni, volontaria. Bel vicolo cieco. Da una parte avremo a breve a disposizione uno strumento che, con tutti i suoi grattacapi da ...

Il salto di specie dei virus e l’approccio One health

Sin dal Pleistocene (tra 2,58 milioni e 11.700 anni fa) e forse dall’epoca della comparsa dell’australopiteco (5 milioni di anni fa) l’uomo si è co-evoluto insieme ad animali selvatici e virus (si pen ...

L’adesione al quale rimarrebbe comunque, pur con queste limitazioni, volontaria. Bel vicolo cieco. Da una parte avremo a breve a disposizione uno strumento che, con tutti i suoi grattacapi da ...Sin dal Pleistocene (tra 2,58 milioni e 11.700 anni fa) e forse dall’epoca della comparsa dell’australopiteco (5 milioni di anni fa) l’uomo si è co-evoluto insieme ad animali selvatici e virus (si pen ...