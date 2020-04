Harry e Meghan tagliano tutti i rapporti con quattro tabloid britannici | la lettera

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 20 aprile 2020) Harry e Meghan ormai dallo scorso marzo vivono a Los Angeles. Ma la loro battaglia contro la stampa scandalistica britannica continua. Con una lettera durissima, e senza precedenti, i Sussex hanno tagliato i ponti con quattro testate: The Sun, The Daily Mail, The Mirror and The Express. Spiegando di essere in totale disaccordo col loro sistema di fare informazione. Un sistema che a loro giudizio ha «fatto a pezzi» la vita di tante persone «senza alcuna ragione», «solo per aumentare i profitti con pettegolezzi salaci». Perciò non risponderanno ad alcuna domanda di questi giornali, con cui si ripromettono di avere «zero rapporti e zero contatti». Una politica che, precisano, non riguarderà «gli altri media».