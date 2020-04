Giovanna Abate | chi è la ragazza che affianca Gemma a Uomini e Donne | età e vita privata

Leggi su italiasera

(Di lunedì 20 aprile 2020) Non è iniziato nel migliore dei modi il percorso da tronista di, ex corteggiatrice di Giulio Raselli. La giovane romana, infatti, dopo la delusione nel suo precedente ruolo è stata scelta da Maria de Filippi per salire sul trono del noto dating show di Canale 5. Proposta cheha accettato di buon grado, trovandosi però di fronte una triste realtà. Il trono diè durato infatti poche settimane, l’emergenza coronavirus ha poi scombussolato i piani imponendo la sospensione e ora il ritorno ma con una formula tutta nuova. Niente più affollamenti in studio, solo due persone:, appunto, e. Il corteggiamento invece avverrà attraverso le parole. Insomma un modo tutto nuovo di intendere il programma. Scopriamo meglio che è, Instagram e lavoro View ...