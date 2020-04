Giappone | bilancia commerciale in surplus per 4 | 9 miliardi di yen

(Di lunedì 20 aprile 2020) (Teleborsa) – Ladelchiude con unin calo. Secondo il Ministero delle Finanze del(MOF), nel mese di marzo laha registrato un attivo di 4,9di yen. Il dato si confronta con il deficit di 1.109,8di yen di febbraio. A marzo 2019 ilera pari a 517,2. Le stime degli analisti erano per avanzo di 420. In termine di volumi, l’export segnala un calo tendenziale dell’11,7% a 6.357,8di yen mentre le importazioni hanno registrato una flessione del 5% a 6.352,9di yen.

PaoloLuraschi : produttivi Usa,UE,UK. Di seguito l'agenda dei principali dati diffusi questa settimana: •Lunedì 20 aprile -Giappon… - Meinkaiser93 : RT @Meinkaiser93: @gatasch @borghi_claudio Se il lavoro è improduttivo poco cambia. Il PIL misura il valore creato, se ne frega di quanti l… - Meinkaiser93 : @gatasch @borghi_claudio Se il lavoro è improduttivo poco cambia. Il PIL misura il valore creato, se ne frega di qu… - CorazzaEP : @FPanunzi @guffanti_marco L’Italia esporta 460 mld di beni, di cui il 60% circa nel mercato Ue. Abbiamo la bilancia… - giuseppe_masala : @robertomulazzi Ma anche se fosse? Il gioco è semplice. Cina, Europa e Giappone producono. Gli USA comprano le ecce… -

Ultime Notizie dalla rete : Giappone bilancia

Il Messaggero

Marzo negativo per la bilancia commerciale del Giappone, che ha chiuso il mese con un avanzo in calo. Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone (MOF), lo scorso mese la bilancia commerciale ha ...(Teleborsa) - La bilancia commerciale del Giappone chiude con un surplus in calo. Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone (MOF), nel mese di marzo la bilancia commerciale ha registrato un ...