Crollo storico del prezzo del petrolio | gira in negativo per la prima volta

Il prezzo del petrolio WTI (West Texas Intermediate) scende sotto zero e gira in negativo per la prima volta: al NYMEX il prezzo di un barile fa registrare -3,7 dollari, per una perdita che in percentuale è di oltre il 120% rispetto alla chiusura di venerdì. In pesante calo è anche il prezzo del Brent, il petrolio di riferimento del Mare del Nord, che in prima serata perde il 7% a 26,23 dollari al barile. Dietro questo Crollo del prezzo dell'oro nero, la pesantissima crisi dei consumi causa coranavirus e il relativo eccesso di offerta. Gli squilibri di mercato provocati dalla pandemia hanno causato gravi problemi tecnici di stoccaggio, con i siti che ormai sono saturi.Un andamento, quello del prezzo del greggio, che mette a nudo l'accordo tra paesi produttori per ridurre dal 10 aprile la produzione: un taglio da 9,7 milioni di barili al giorno.

