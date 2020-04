Coronavirus: “Test molecolare scopre l’infezione in 90 minuti, disponibile in Italia e subito pronto all’uso” (Di lunedì 20 aprile 2020) Solo novanta minuti per sapere se una persona è positiva al Coronavirus. È il tempo richiesto dal test “pronto all’uso” per la diagnosi dell’infezione da Covid-19 (STAT-NAT© COVID-19, certificato CE-IVD a fine marzo), disponibile in Italia e in Europa. È stato sviluppato da un’azienda milanese, Sentinel Diagnostics, in collaborazione con alcuni dei più importanti laboratori ospedalieri del nostro Paese impegnati nell’individuazione e trattamento di infezioni da Covid-19. “È un test di diagnostica molecolare, da eseguire in laboratorio – afferma Maurizio Gramegna, Chief Technology Officer di Sentinel Diagnostics -. Il tecnico estrae dal tampone rinofaringeo l’acido nucleico RNA, che poi viene inserito nella provetta di reazione. Il tempo per il risultato finale è di circa ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Pregliasco : “Test sierologici incerti - serve anche il tampone”

