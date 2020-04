Coronavirus, strage in una casa di cura del New Jersey: “70 morti e 17 corpi abbandonati in una stanza usata come obitorio” (Di lunedì 20 aprile 2020) Li avevano chiusi in sacchi neri e lasciati in una stanza adibita a obitorio, fino a quando il 13 aprile, grazie a una soffiata anonima, la polizia è intervenuta rinvenendo i 17 cadaveri. A una settimana di distanza, però, le vittime in una Residenza di cura per anziani di Andover, nel New Jersey, sono già diventati 70, con 420 casi di contagio. Personale numericamente scarso, mancanza di protezioni e di strutture idonee a contrastare il propagarsi del Coronavirus, racconta il New York Times dopo aver intervistato alcuni dipendenti, hanno reso l’Andover Subacute and Rehabilitation Center II un letale centro di contagio per gli anziani ospitati e per gli operatori che ci lavorano. Le vittime si vanno ad aggiungere alle oltre 7mila in tutto il Paese che hanno perso la vita a causa del virus all’interno delle case di cura. Funzionari federali e statali ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - dalla strage silenziosa della Valle d’Aosta alle Regioni del Sud soltanto sfiorate dalla pandemia : tutti i DATI

Svezia coronavirus : strage di anziani - la rabbia della popolazione

Coronavirus - in Svezia monta la rabbia per la strage di anziani : nelle case di riposo un terzo dei morti del Paese (Di lunedì 20 aprile 2020) Li avevano chiusi in sacchi neri e lasciati in una stanza adibita a obitorio, fino a quando il 13 aprile, grazie a una soffiata anonima, la polizia è intervenuta rinvenendo i 17 cadaveri. A una settimana di distanza, però, le vittime in una Residenza diper anziani di Andover, nel New, sono già diventati 70, con 420 casi di contagio. Personale numericamente scarso, mancanza di protezioni e di strutture idonee a contrastare il propagarsi del, racconta il New York Times dopo aver intervistato alcuni dipendenti, hanno reso l’Andover Subacute and Rehabilitation Center II un letale centro di contagio per gli anziani ospitati e per gli operatori che ci lavorano. Le vittime si vanno ad aggiungere alle oltre 7mila in tutto il Paese che hanno perso la vita a causa del virus all’interno delle case di. Funzionari federali e statali ...

Corriere : Strage in un convento a Bologna: sette suore morte per Covid-19 - Corriere : La strage nelle case per anziani, veri focolai del virus. Usa, Spagna, Francia: la situ... - Corriere : La strage nelle case per anziani, veri focolai del virus nel mondo - magicaGrmente22 : Coronavirus: strage di anziani nelle Rsa, la procura di Firenze apre un'inchiesta - puntodilucesca1 : Coronavirus, la strage nelle case per anziani in tutto il mondo - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus strage Coronavirus: strage in un convento, morte sette suore Corriere della Sera Coronavirus, strage in una casa di cura del New Jersey: “70 morti e 17 corpi abbandonati in una stanza usata come obitorio”

Personale numericamente scarso, mancanza di protezioni e di strutture idonee a contrastare il propagarsi del coronavirus, racconta il New York Times dopo aver intervistato alcuni dipendenti, hanno ...

Coronavirus, Calabria e Sicilia le meno colpite dalla pandemia: tutti i DATI sui morti Regione per Regione

Ma analizzando i dati dei morti in relazione alla popolazione delle varie Regioni, possiamo capire meglio gli effetti del Covid-19 sui vari territori Regionali. E, a sorpresa, vediamo che la seconda ...

Personale numericamente scarso, mancanza di protezioni e di strutture idonee a contrastare il propagarsi del coronavirus, racconta il New York Times dopo aver intervistato alcuni dipendenti, hanno ...Ma analizzando i dati dei morti in relazione alla popolazione delle varie Regioni, possiamo capire meglio gli effetti del Covid-19 sui vari territori Regionali. E, a sorpresa, vediamo che la seconda ...