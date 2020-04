Coronavirus, in Lombardia 7.252 contagiati nelle case di riposo: i dati della Regione. A Mantova il 28% dei positivi è in una rsa (Di lunedì 20 aprile 2020) nelle case di riposo lombarde, in totale, sono stati contagiati 7.252 ospiti: è la stima elaborata dalla Regione Lombardia in base ai dati raccolti dall’esito dei tamponi nelle rsa, aggiornati a sabato scorso. La provincia che ha più anziani infettati è quella di Milano, con 2.273 ricoverati colpiti dal Covid-19. In tutta la provincia il totale dei positivi è di 15.546: quasi uno su sette, quindi, è ospite di una residenza per anziani. Seguono Brescia con 1.161, Mantova con 805, Como con 581, Cremona con 532, Monza e Brianza con 528. Poi Pavia con 401, Varese con 305, Lodi con 178, Bergamo con 173. Chiudono la lista Sondrio (con 158 contagiati) e infine Lecco con un di meno: 157. L’indagine della Regione analizza anche il rapporto tra numero di contagiati e popolazione: la provincia in cui il virus sembra essere entrato con più ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : Toninelli - ‘Salvini orgoglioso Lombardia? Lo dica a famiglie vittime’

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Fontana : “Dalla Lombardia 3 miliardi per la ripresa”

"La Lombardia ha salvato il Sud dal contagio del coronavirus" - l'attacco di Gallera (Di lunedì 20 aprile 2020)dilombarde, in totale, sono stati7.252 ospiti: è la stima elaborata dallain base airaccolti dall’esito dei tamponirsa, aggiornati a sabato scorso. La provincia che ha più anziani infettati è quella di Milano, con 2.273 ricoverati colpiti dal Covid-19. In tutta la provincia il totale dei positivi è di 15.546: quasi uno su sette, quindi, è ospite di una residenza per anziani. Seguono Brescia con 1.161, Mantova con 805, Como con 581, Cremona con 532, Monza e Brianza con 528. Poi Pavia con 401, Varese con 305, Lodi con 178, Bergamo con 173. Chiudono la lista Sondrio (con 158) e infine Lecco con un di meno: 157. L’indagineanalizza anche il rapporto tra numero die popolazione: la provincia in cui il virus sembra essere entrato con più ...

francescocosta : Nessuno pretende la perfezione, in una situazione come questa. Ma rispondere – come ha fatto Gallera da Fazio – che… - NicolaMorra63 : Sono 107.771 i malati di #coronavirus in Italia, con un incremento di 809 sul giorno prima, quando l’aumento era st… - fanpage : La Regione Lombardia potrebbe essere commissariata #coronarvirusitalia #19aprile - alecittadino : RT @RadioSavana: #DiMaio il 27 febbraio come al solito aveva capito tutto alla prima e invitava mezzo mondo a venire in Italia per turismo,… - ilbuonvecchiom : RT @lozirion: #Lombardia, 2020. Uno studio che rivela che il #coronavirus si annida nei coglioni: -