Caracciolo e Vieri terzo figlio: il calciatore svela la verità (Di lunedì 20 aprile 2020) Costanza Caracciolo e Bobo Vieri parlano del terzo figlio su Instagram. La coppia ha da poco accolto Isabel, la secondogenita, arrivata dopo la piccola Stella. Le due bambine hanno portato grande gioia nella vita dell’ex calciatore, ma in tanti si chiedono se non sogni anche un maschio per completare la famiglia. La risposta è arrivata dal diretto interessato nel corso di una diretta con Manuela Arcuri. L’attrice romana, amica di Costanza Caracciolo, ha fatto allo sportivo qualche domanda sul suo legame con l’ex velina di Striscia la Notizia. “Bobo, come stai!?”, gli ha chiesto. “È pieno di femmine in casa – ha detto Vieri, parlando delle figlie e della moglie -, pieno di bimbe”. A quel punto la Arcuri l’ha stuzzicato “Bobo, adesso manca solo un maschio!”, ha esclamato, ma l’ex calciatore ha affermato ... Leggi su dilei Bobo Vieri si ferma - il no a Costanza Caracciolo : “Non voglio più…”

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri parlano del terzo figlio su Instagram. La coppia ha da poco accolto Isabel, la secondogenita, arrivata dopo la piccola Stella. Le due bambine hanno portato grande gioia nella vita dell'ex calciatore, ma in tanti si chiedono se non sogni anche un maschio per completare la famiglia. La risposta è arrivata dal diretto interessato nel corso di una diretta con Manuela Arcuri. L'attrice romana, amica di Costanza Caracciolo, ha fatto allo sportivo qualche domanda sul suo legame con l'ex velina di Striscia la Notizia. "Bobo, come stai!?", gli ha chiesto. "È pieno di femmine in casa – ha detto Vieri, parlando delle figlie e della moglie -, pieno di bimbe". A quel punto la Arcuri l'ha stuzzicato "Bobo, adesso manca solo un maschio!", ha esclamato, ma l'ex calciatore ha affermato ...

