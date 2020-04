Brand diversi ma pubblicità uguali | gli slogan dovuti al Covid-19 – VIDEO

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 20 aprile 2020) L’argomento più dibattuto in questo periodo è, senza dubbio, la pandemia dovuta alla diffusione del Coronavirus e tutte le conseguenze a livello globale che questa ha comportato. Ad essere interessato, da questa fase storica, è, tra gli altri, il mondo pubblicitario; partendo dalla visione di unpostato, qualche giorno fa, da un utente di Youtube, dopo pochi frame è possibile rendersi conto della chiara somiglianza di spot pubblicitari riguardantiprodotti. I marchi oche appaiono nelsono grandi colossi dell’economia mondiale, come ad esempio Apple, Samsung, Uber e Amazon, per citarne alcuni; tuttavia, nonostante questi giganti si occupino di prodotti molto differenti tra loro è evidente la scelta di sponsorizzarli in modalità quasi identiche. Partendo dalla scelta della musica (melodie suonate al ...