Austria | il LASK torna ad allenarsi – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 aprile 2020) Il club di Linz è il primo a ripartire nella Fußball-Bundesliga. Ilha deciso di far riprendere gli allenamenti Ilha ripreso gli allenamenti. Il club di Linz è il primo a ripartire nella Fußball Bundesliga ovviamente seguendo le regole in vigore. Si potrà lavorare sul campo soltanto in piccoli gruppi, formati al massimo da 6 giocatori. I quali dovranno essere sempre gli stessi (non sarà possibile, nel corso della singola giornata, cambiare qualche effettivo) e, qualora ci sia anche solo il sospetto di un contagio da Coronavirus, bisognerà necessariamente fermarsi. Leggi su Calcionews24.com