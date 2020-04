App Immuni, Pd e Forza Italia chiedono il voto in Parlamento. Ipotesi restrizioni per chi non la scarica (Di lunedì 20 aprile 2020) Forza Italia e Pd chiedono il voto in Parlamento per l’App Immuni. Delrio: “Necessario il passaggio in Aula”. ROMA – Forza Italia e Pd chiedono il voto in Parlamento per l’App Immuni. Nessuna approvazione, quindi, solo dal Consiglio dei Ministri ma un passaggio in Aula per votare la legge che autorizzi l’uso di questo sistema di tracciamento della persona. Un pensiero condiviso da maggiorane e opposizione con Palazzo Chigi che nelle prossime ore potrebbe iniziare a varare il testo per portarlo in Parlamento il prima possibile. Delrio: “Necessario il passaggio in Aula” “Passaggio in Aula necessario“. Ad aprire l’Ipotesi di un voto in Parlamento è stato Graziano Delrio: “Si tratta di un terreno delicato – ha detto il capogruppo dem alla Camera – che non può essere affrontato solo ... Leggi su newsmondo Il Pd frena : "Su Immuni serve trasparenza". E la app arriva all'esame del Copasir

