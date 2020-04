Anticipazioni Beautiful puntate 20 aprile 2020

Leggi su anticipazioni

(Di lunedì 20 aprile 2020)Lunedì 20– Hope spinge Liam tra le braccia di Steffy: Hope ritiene che sia necessaria la presenza di Liam nel prossimo viaggio di Steffy spingendo l'uomo ad accompagnarla. Liam però non capisce per quale motivo la sua amata continua a spingerlo tra le braccia della sua ex. Da questo punto di vista è sempre più convinto che Hope stia semplicemente cercando un modo per allontanarlo. Presto si accorgerà che i suoi sospetti hanno un reale riscontro. A tal proposito Hope realizza che la sua vita non ha continuità accanto ad un uomo che non è riuscita a far felice.