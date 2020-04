Sabaudia | scompare ragazza di 17 anni | in corso le ricerche

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 19 aprile 2020) Preoccupazione per la scomparsa di unadi unadi 17che, dopo essere uscita da casa questa mattina, in zona Sant’Isidoro, a, ha fatto perdere le proprie tracce. La giovane non risponde al cellulare. Sono quindi iniziate le, coordinate, a cui partecipano i Vigili del Fuoco con due squadre di terra e un elicottero che sta sorvolando la zona. Presenti anche i cinofili della protezione civile, arrivati da Roma. Sul posto anche i volontari del gruppo Ancdi 17: inlesu Il Corriere della Città.