Rai | con il Covid ascolti e bilancio migliorano Ma dopo l’emergenza torneranno i vecchi

(Di domenica 19 aprile 2020) La Rai in questo periodo particolare registra dati positivi per quanto riguarda i due fondamentali parametri delle imprese Tv, glied il. Glisono aumentati dall’inizio dell’emergenza sanitaria: si sono distinte le fiction ed ovviamente i programmi d’informazione, a partire dal Tg1 della sera e dagli speciali legati all’epidemia. Quest’ultimo dato conferma che il pubblico vede ancora la Rai come una sorta di ‘istituzione’ alla quale affidarsi, almeno inizialmente, quando ci sono gravi calamità. Il risultato positivo degliè condizionato dal fatto che la quarantena, com’era prevedibile, ha ampliato di molto la platea televisiva (vedi grafico): +20% gli ascoltatori medi giornalieri nel mese di marzo rispetto allo scorso anno, si è così invertita la tendenza che vede da diversi anni ...