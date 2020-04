Montefalcione | auto si ribalta e finisce fuori strada | morto un uomo di 36 anni

wam_the : Montefalcione, incidente mortale: auto si ribalta, perde la vita un 36enne -

Ultime Notizie dalla rete : Montefalcione auto

Incidente mortale questa sera nell’Avellinese dove un uomo di 36 anni è deceduto dopo essere uscito fuori strada con la sua auto. Lo schianto è avvenuto a Montefalcione lungo la strada Provinciale 280 ...Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. A bordo della berlina non vi erano altre persone. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano che stanno effettuando i rilievi per ric ...