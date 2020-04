Inter, rebus Eriksen: Conte ci punta ma gli chiede una cosa (Di domenica 19 aprile 2020) Rimane vivo il rebus Eriksen in casa Inter: Conte ci punta e ha una strategia per far rendere al massimo il danese La Gazzetta dello Sport si Interroga sulla reale funzione di Christian Eriksen nello scacchiere di Antonio Conte partendo, però, da una considerazione: è un grande giocatore. I numeri parlano per lui. Ad oggi è il giocatore che in Premier ha fatto più assist, più gol da fuori, più su punizione e che ha creato più occasioni. Acquistarlo a 20 milioni è stata un’ottima scelta – sottolinea la Rosea – ma il danese non è arrivato in sostituzione del cileno. Sono giocatori diversi. cosa intende farne Conte? Qual è il ruolo ideale di Eriksen? Anche nelle 20 partite di Premier giocate in questa stagione, ha confermato la sua duttilità. Comunque, Conte per Eriksen potrebbe mettere a punto ... Leggi su calcionews24 Calciomercato Inter - rebus Perisic : il Bayern Monaco tentenna

Inter - ancora rebus-Icardi : senza il riscatto del Psg - salta un sesto del fatturato

Rimane vivo il rebus Eriksen in casa Inter: Conte ci punta e ha una strategia per far rendere al massimo il danese La Gazzetta dello Sport si interroga sulla reale funzione di Christian Eriksen nello ...

Calciomercato Napoli, rebus Mertens: il Chelsea torna in pole. E l'Inter...

CALCIOMERCATO INTER NAPOLI MERTENS CHELSEA / Dries Mertens rimane uno dei giocatori in scadenza a fare più gola in vista della prossima finestra di mercato. Come riportato dal 'Corriere dello Sport', ...

