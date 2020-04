Coronavirus, riaperture dal 4 maggio: prima i parchi (e jogging), bar e negozi rinviati (Di domenica 19 aprile 2020) Confermata la riapertura dal 4 maggio di aziende e uffici, con orari scaglionati e autobus a ingresso limitato. Lo ha annunciato il presidente del consiglio Giuseppe Conte a conclusione della riunione della Cabina di regia tra Governo, Regioni ed enti locali. Tra due settimane è previsto il primo parziale allentamento del “lockdown” con spostamenti di … L'articolo Coronavirus, riaperture dal 4 maggio: prima i parchi (e jogging), bar e negozi rinviati proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario Coronavirus - Conte ha deciso che le riaperture avverranno dal 4 maggio

Coronavirus - pressing di Regioni e Confindustria per la fase 2 ma Conte ferma le riaperture prima del 4 maggio

