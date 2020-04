Contagi e decessi continuano a frenare

Frena l'incremento dei casi totali di coronavirus nel Paese. Secondo i dati forniti dal Dipartimento della Protezione civile, si registrano 3.047 casi in più nelle ultime 24 ore, 444 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Italia 433 decessi per coronavirus, un aumento minore di quello, pari a 482, registrato sabato. Il totale delle vittime passa così a 23.660. I guariti sono invece 2.128 in più rispetto a ieri, per un totale di 47.055. Diminuiscono ulteriormente i ricoverati nelle terapie intensive: sono 2.635, ieri erano 2.733. Sale leggermente invece il numero dei ricoverati con sintomi: da 25.007 di ieri a 25.033. Il numero degli attualmente positivi passa da 107.771 a 108.257. Le persone in isolamento domiciliare sono 80.589, 558 in piu' rispetto a ieri.

