Bologna | paura sul bus | nigeriano perde la testa e attacca agenti

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 19 aprile 2020) Federico Garau Salito sul bus e non intenzionato a scendere ad alcuna fermata, lo straniero ha iniziato a devastare l'interno del mezzo pubblico quando l'autista gli ha chiesto dove fosse diretto: feriti due degliintervenuti per soccorrere il conducente Momenti di forte tensione a bordo di autobus di, dove un cittadino straniero in evidente stato di alterazione psico-fisica ha dato in escandescenze, cominciando a danneggiare il mezzo a bordo del quale si trovava e scagliandosi contro glidella questura accorsi dopo aver ricevuto la richiesta di intervento da parte dell'autista. Bloccato solo al termine di una furiosa colluttazione, l'extracomunitario è finito dietro le sbarre. L'episodio, secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato la notizia, si è verificato durante la tarda serata dello scorso venerdì 17 ...