Alberto Matano-Lorella Cuccarini | giornalista svela | “Non è stato facile”

(Di domenica 19 aprile 2020) La vita in diretta, De Andreis su: “Per loro non èfacile…” Ile autore televisivo Giancarlo De Andreis interviene con la sua rubrica La tv vista da internet sul settimanale Dipiù TV e parla della parabola ascendente dialla conduzione de La vita in diretta. Infatti non èfacile per i due conduttori, all’esordio come coppia nell’ultima stagione del programma, assicurarsi l’affetto dei telespettatori. Adesso, però, i due sembrano aver trovato il giusto affiatamento e il pubblico se ne accorge e gliene dà merito. De Andreis, con un occhio vigile sul web, rivela chehanno ricevuto l’approvazione dei principali blog televisivi: Per loro non èfacile, ma piano piano ce l’anno fatta. La ...